Kuşadası Belediyesi’nden Ak Parti İlçe Başkanı hakkında suç duyurusu 

Sosyal medya hesabı aracılığıyla Kuşadası Belediye Başkanlığı’na yönelik tehdit, hakaret ve tahriklerde bulunan AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan suç duyurusunda Gökçe hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 106, 125 ve 216. maddeleri uyarınca kamu davası açılarak cezalandırılması istendi.

Kuşadası Belediyesi, AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe’nin önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı kurumu hedef alan açıklamasını yargıya taşıdı. Kuşadası Belediye Başkanlığı tarafından Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede AK Parti İlçe Başkanı’nın Ankara ziyaretleri ile ilgili olarak yaptığı açıklamada kullandığı “Bir gece ansızın gelebiliriz” ifadesinin TCK’nın “tehdit” suçunu düzenleyen 106. maddesini; Belediye yönetimine yönelttiği asılsız suçlamalar ile TCK’nın “hakaret “suçunu düzenleyen 125’inci maddesini ve TCK’nın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu” düzenleyen 216’ıncı maddesini ihlal ettiği belirtildi. Dilekçe ile AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Gökçe hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması amacıyla kamu davası açılması talep edildi.