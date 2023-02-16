Kuşadası Belediyesi’nden Deniz Ticaret Tarihi Müzesi için önemli adım

Kuşadası Belediyesi, kentin simgesi Güvercianada’da bulunan İç Kale’de, Türkiye’nin ilk Deniz Ticaret Tarihi Müzesi’ni kurmak için çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve koleksiyoncu Haluk Perk, arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle, Haluk Perk’in koleksiyonunda bulunan denizcilikle ilgili çeşitli objeler, deniz ticaretinin tarihsel gelişiminde kullanılan ticari eşyalar, balıkçılık aletleri ile sikke, mühür ve biletlerden oluşan zengin bir tarihi eser topluluğu, Deniz Ticaret Tarihi Müzesi’nde ziyaretçilerin ilgi ve beğenisine sunulacak.

Yine iş birliği protokolüyle marina mevkiinde Rose Mary Anı Evi olarak düzenlenen tarihi binanın ilk katında bulunan Türk Kahvesi Evi de Türk kültüründe iletişim, konukseverlik ve paylaşım gibi anlamlar taşıyan Türk kahvesinin Osmanlı döneminde yapımı, pişirilmesi, sunulması ve içilmesinde kullanılan cezve, fincan, tepsi ve lokumluk gibi çeşitli eşyalarla donatılacak. Yerli ve yabancı misafirlere nostaljik bir deneyim sunacak olan Türk Kahvesi Evi, böylece Kuşadası’nın tanıtımına büyük katkı sunacak.

‘Dünya çapında bir koleksiyona sahip olacak’

İş birliği protokolü töreninde konuşan koleksiyoncu Haluk Perk, “Kuşadası deniz kıyısında kurulan bir kent olduğu için deniz ticareti tarihine sahip. Deniz Ticaret Tarihi Müzesi, Kuşadası’nın hem kendi tarihine hem de çevresindeki kültürlerle olan ilişkisine ışık tutacak. Ayrıca yapılacak tanıtım ve yayınlarla Kuşadası’nı ziyaret etmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin uğramadan geçmeyeceği bir müze haline gelecek. Ziyaretçiler, Deniz Ticaret Tarihi Müzesi’nde dünya çapında bir koleksiyonu görme fırsatı bulacak. Türk Kahvesi Evi’nde sergileyeceğimiz koleksiyon da bizim için büyük önem taşıyor. Çünkü şimdiye kadar Türk kahvesiyle ilgili hem işletmelerde hem de medyada kullanılan bütün eşyalar Arap kültürüne ait. Biz Osmanlı dönemine ilişkin eşyaları sergileyeceğiz” dedi.

‘Kente ve insana yatırım yapıyoruz’

Belediye Başkanı Ömer Günel ise Kuşadası’nda başlattıkları hizmet seferberliği kapsamında sanatsal ve kültürel faaliyetlere de yatırım yapmaya devam ettiklerini söyledi. Kuşadası’nın Türkiye’nin turizm başkenti olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “Kentimizde yerli ve yabancı turistler için farklı turizm rotaları oluşturmak için çok çalışıyoruz. Kuşadası’nın turizm dışında müzik, heykel, resim ve diğer kültürel faaliyetlerin de merkezi olması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bir kentin turizm kenti olabilmesi, gelen turist sayısının yanında bu tür yatırımlara da bağlı” diye konuştu.