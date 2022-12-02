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Kuşadası ortak akıl ile yönetiliyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Denizlililer ile Konyalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneklerini ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek ve partililerin de yer aldığı buluşmada konuşan Başkan Ömer Günel, "Görevde olduğumuz 3,5 yıl içerisinde Kuşadası'na 30 yıldır yapılmayan yatırımı yaptık" dedi.

Kuşadası 02.12.2022, 11:56
Kuşadası ortak akıl ile yönetiliyor
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Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nı ortak akılla yönetme anlayışı doğrultusunda kentteki dernek ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel, Denizlililer ile Konyalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Dernekleri'nin  yönetim kurulu ve üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Ömer Günel'e ziyaretinde CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, CHP Kuşadası İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı, CHP Kuşadası İlçe Gençlik Kolları Başkanı Berkcan Mutlu ve çok sayıda partili eşlik etti.

Başkan Ömer Günel, ziyaret kapsamında ilk olarak Konyalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne gitti. Burada dernek başkanı Adem Testici tarafından karşılanan Başkan Ömer Günel'e ilgi yoğun oldu. Dernek üyelerinden gelen sorun ve talepleri dinleyen Başkan Ömer Günel'in sonraki durağı Denizlililer Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği oldu.

Kuşadası'na 30 yılda yapılmayan hizmeti yaptık

Kuşadası Belediyesi hizmetleri hakkında dernek üyelerine bilgi veren Başkan Ömer Günel, "Ben göreve geldiğimden bu yana 3 buçuk sene içerisinde yaklaşık 1 buçuk milyon metrekare yol yaptık. Alt ve üstyapı çalışmalarını yaparken yapılaşmanın bittiği alanlara öncelik vermeye çalışıyoruz. Son olarak Cumhuriyet Mahallesi’nde alt ve üst yapı çalışmalarına başladık. ASKi tarafından içme suyu hattı yenilendi. ENERYA ise doğalgaz altyapısı için çalışmalarına başladı. Altyapı çalışmaları bittikten sonra biz de üst yapısı için çalışmalarımıza başlayacağız. İkioklu Mahallesi’nde de yıl sonuna kadar çalışmalarımızı tamamlayacağız. Yeni yılda ise Yıldırımlar ve Aslanlar caddelerinde çalışmalarımıza başlayacağız. Eski hizmet binamızın bulunduğu yere kent meydanımız yapacağız. Bu sayede hemşehrilerimiz ile turistler keyifli zaman geçirebilecekleri yeni bir meydana kavuşacak” dedi. 

'Öğrencilere burs desteği artacak'

Ülkedeki ekonomik kriz ile ülkenin dörtte birinin sosyal yardımlar ile geçindiğine değinen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Belediyemize sosyal yardım talebinde bulunan kişi sayısı 3 katına çıktı. İnsanlar eskiden gıda paketi ile geçinebilirken şimdi insanlara yetersiz geliyor. Geçen yıl Belediye bütçesinden yardımlar için ayırdığımız fonu yüzde 200 arttırdık. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz Kara Kış Fonu projemiz ile yardımlarımızı 5 kat arttırdık. Üniversite öğrencilerimize geçen yıldan bu yana kış aylarında Gazibeğendi Tesislerinde akşam yemeği desteği veriyoruz. Aralık meclisinde ise öğrencilerimize sağladığımız burs desteğini iki katına çıkarmak için konuşacağız. Liseli öğrencilerimiz için ise Arya sahil tesislerinde maliyet altı menüler sunmak için çalışıyoruz” diye konuştu. 

“Davutlar termal turizm merkezi olacak'

Turizm merkezi Kuşadası’nda turizmi 12 aya çıkarmayı hedeflediklerini belirten Başkan Ömer Günel “Turizmi 12 aya yayma planımızda ilk olarak yapılan ama açılmayan kongre merkezi’ni devralıp çalıştırmamız gerekli. Kongre merkezi açılırsa oteller kış aylarında da dolar ve turizm kış aylarında da devam eder. Davutlar bölgesi’nde termal kaynaklarımız bulunuyor. Bunu kullanarak otellerde termal suyla ısıtma yapılarak kışın da termal kaplıcaları teşvik edersek Davutlar bölgesi bir termal turizm merkezi haline gelir. Ayrıca Adacamping çadır ve karavan alanımız da turistlerin en uğrak bölgesi. Adacamping’de aynı zamanda Türkiye’nin doğu bölgesi’nde yaşayan ve daha önce hayatında deniz görmeyen çocuklarımızı ağırlıyoruz. Adacamping’den kazandıklarımızla gelen çocuklarımızı mutlu etmek için kullanıyoruz. Onların burada masraflarına destek oluyoruz” dedi.

Haber: Kent09

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