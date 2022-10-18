Kuşadası Sahillerinde “daha güzel bir Dünya için” Temizlik 

Dünyayı tehdit eden iklim değişikliği ve çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Kuşadası sahillerinde kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı. Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Kent Konseyi Yabancılar Meclisi ve EKODOSD (Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği) iş birliğinde, ilkokul öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte 50 büyük boy çöp torbası atık toplandı.

“Gelecek İçin Temizliyoruz” sloganıyla gerçekleşen etkinlikte Bahçeşehir Koleji’nden gelen 39 ilkokul öğrencisi, Kent Konseyi Yabancılar Meclisi ve EKODOSD üyeleri kıyılardaki atıkları toplarken, İzmir’den gelen Profesyonel Su Altı Dalgıçları Ahmet Yorulmaz ve Mehmet Mahsum Turan ise dalış yaparak deniz dibindeki atıkları topladı. Halk Plajından başlayarak İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda son bulan etkinliğe katılan öğrenciler sahillerdeki izmarit kirliliğine dikkat çekti.

“Daha Yeşil ve güzel bir Dünya görmek istiyoruz”

Etkinliğe katılan 11 yaşındaki Selahattin Efe Kaytaran, sahilde bulduğu atıkların çoğunlukla izmarit ve ambalaj atığı olduğunu belirterek “Bugün burada dünyamızı daha temiz bir yer haline getirmek için arkadaşlarımla temizlik yaptık. Ama fark ettik ki sahiller izmarit dolu. Büyüklerimizden rica ediyoruz çöplerini çöp kutularına atsınlara. Biz dünyayı gelecekte daha yeşil ve daha güzel bir yer olarak görmek istiyoruz” dedi.

“Dünya ileride büyük bir çöplük haline gelecek”

Sahillerde izmarit atıklarının çok fazla olduğunu görmekten üzüntü duyduğunu belirten 10 yaşındaki Sevim Derin Akar ise “Dünya ileride büyük bir çöplük haline gelecek çünkü insanlar çöplerini çöp kutularına atmak yerine yerlere atıyorlar. Biz bugün her yerden izmarit ve cam şişe topladık. Cam şişeler güneşin sıcaklığıyla ateş çıkarabilirler. Bu yüzden orman yangınları gerçekleşiyor. Çöplerinizi yerlere atmayın” diye konuştu.



Etkinliğin sonunda İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda katılımcılara Kuşadası Belediyesi İkram Aracından limonata ve su ikram edildi. Ardından katılımcılara EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, Ekoloji Tarım ve Çevre Meclisi Başkanı Arif Güncü ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Arif Yıldırım tarafından teşekkür belgesi verildi. Toplanan atıklar ise türlerine göre sınıflandırılarak Kuşadası Belediyesi yetkililerine teslim edildi.