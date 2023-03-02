Kuşadası Uyuşturucuya Karşı ‘Gözlerini Aç’tı

Kuşadası Belediyesi, yoksulluğun artması ile birlikte kullanım yaşı giderek düşmekte olan kimyasal uyuşturucu tehlikesine dikkat çekmek amacıyla “Gözlerini Aç” isimli pop-art eserlerden oluşan bir serginin açılışını yaptı. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda Yeşilay Haftası’nda açılan sergi, çocuk ve gençlerin uyuşturucu baronları tarafından dünyadan koparılmalarına karşı akademik bir içerikle toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor. 7 pop-art eserden oluşan Gözlerini Aç sergisi de Türkiye’nin ilk gezici pop-art sergisi olan Adaletin Ötesi sergisi gibi Kuşadası’nın ardından 25 Mart’a kadar İzmir Konak, İstanbul Beşiktaş, Ankara Çankaya ve Eskişehir Kent Meydanı’nda halkla buluşmayı sürdürecek.

“Gözlerini Aç” sergisinin açılışında konuşan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, uyuşturucu kullanım yaşının giderek düşmekte olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi: “Yıllarca okullarda, televizyonlarda, konferanslarda alkol ve uyuşturucunun zararlarından bahsedildi, anlatıldı, yazıldı, çizildi, büyük paralar harcandı, büyük kampanyalar düzenlendi. Geldiğimiz noktada yayınlanan Avrupa Uyuşturucu Bağımlılık İzleme Merkezi raporu Türkiye’nin uyuşturucuya bağlı ölümlerde 1’inci sırada olduğu gerçeğini yüzümüze vurdu. Alkol ile mücadelenin çözümünü vergi ve yasalarda, uyuşturucu ile mücadelenin çözümünü de sanatçıları gözaltına almada arayınca maalesef sonuç böyle oldu ve son yıllarda Türkiye uyuşturucu rotası üzerinde kilit bir ülke konumuna geldi. Beraberinde de baronlar, kara para Türkiye’ye gelirken, halkın can güvenliği ve ekonomi için büyük önem taşıyan yabancı yatırımlar da tehlikeye girdi. Tüm bunlar, sizlerin de tüm toplumun da bildiği raporlarla yayınlanmış gerçekler. Biz de bu sorunlara iyi niyetli bir çözüm önerisi sunabilmek, yeni bir toplumsal bakış açısı yaratabilmek ve pozitif siyaset üretmek adına, bu proje ile uyuşturucu ile gerçek bir mücadelenin başarıya ulaşmasının tek yolunun sosyal devlet olma gerekliliği olduğunu, diğer çözüm arayışlarının vaziyeti idare etmekten ve halk düşmanlarına halkın kaynaklarının aktarılmasından öteye geçmediğini toplumla ilgi çekici bir biçimde bu sergi ile paylaşmak istedik. Bu projenin sorunlara yaklaşım ve çözüm yollarının aranmasında Sayın Genel Başkanımızın da sürekli dile getirdiği; ‘değişimin’ ve değişimin de en önemli adımı ‘zihniyet değişimi’ konusunda farkındalık yaratmasını diliyorum.”