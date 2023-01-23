Kuşadası’nda çocuklar tatilin keyfini lunapark oyuncaklarıyla çıkarıyor

Kuşadası’nda eğitim öğretim döneminin ilk yarısını geride bırakarak karne almanın heyecanını yaşayan çocuklar, yarıyıl tatilinin keyfini Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’na kurulan lunapark oyuncaklarıyla çıkarıyor. Güzel havayı fırsat bilerek aileleriyle birlikte alana gelen çocuklar, birbirinden keyifli oyuncaklar aracılığıyla gönüllerince eğleniyor.

Kuşadası'ndaki öğrenciler, 15 günlük sömestir tatilinin keyfini Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’na kurulan oyun alanında çıkarıyor. Yoğun okul programından biraz olsun uzaklaşıp dinlenmek isteyen öğrenciler, ebeveynleriyle birlikte alana gelerek lunapark oyuncaklarında eğlenmenin tadını çıkarıyor. Kış mevsimi olmasına rağmen kentte hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesi de çocukların oyun keyfini ikiye katlıyor.

Oyun alanında çocuklar tarafından en çok rağbet gören oyuncaklar ise trambolin ve atlıkarınca oluyor. Sevilen çizgi film karakterleri olan Red Kit, Dalton Kardeşler ve Hulk heykellerinin önünde de bol bol hatıra fotoğrafı çektiren çocukların mutluluk ve sevinçleri yüzlerine yansıyor. Öğrencilerin sosyalleşmesine de imkan sağlayan oyun alanı, 31 Ocak 2023 tarihine kadar hafta içi 12.00-18.00, hafta sonu ise 11.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.