Kuşadası’nda Yol Yapım Çalışmaları Dört Koldan Sürüyor

Kuşadası Belediyesi tarafından kent merkezinde ve merkeze uzak mahallelerde yürütülen yol yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Modern ve estetik bir turizm kenti yaratmak için durmaksızın çalışan Kuşadası Belediyesi tarafından ‘Eski Kuşadası’ olarak anılan Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah mahallelerinde başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları devam ediyor. Meram Sitesi’nde yürütülen yol yapım çalışmaları son aşamaya gelirken, Davutlar Mahallesi’nde alt yapısı yenilenen sokaklarda parke taşı döşeniyor. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, son olarak Hacıfeyzullah Mahallesi Serkan Altınkaynak Caddesi ile Belkent Ortaokulu civarı, Sargın, Özyağcı ve Terme Sitelerini bağlayan yollarda sıcak asfalt dökümüne başladı. 2 bin 200 metrekarelik alanda yürütülen ve kısa süre içerisinde tamamlanacak olan çalışma kapsamında 2 gün içerisinde bin 200 metrekarelik alanda sıcak asfalt dökümü gerçekleşti.

Anında Müdahale

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, bir yandan kente yeni yollar kazandırmak amacıyla parke, asfalt ve kaldırım imalatlarını sürdürürken bir yandan da bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. ASKİ, AYDEM, Türk Telekom gibi kurumlar tarafından yürütülen alt yapı çalışmaları nedeniyle tahrip olan yol, bordür ve kaldırımlar belirlenen program dâhilinde ve Güvercin Masa’ya gelen talepler doğrultusunda kısa süre içerisinde onarılıyor. Günde ortalama 40 noktada yürütülen bakım ve onarım çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.