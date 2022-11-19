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Kuşadası’ndaki yeşil alanların sayısı her geçen gün artıyor

Kuşadası Belediyesi, kentteki yeşil alan miktarını artırmak amacıyla park yapım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Değirmendere Mahallesi’nde yapımına başlanan Prof. Dr. Türkan Saylan Parkı’ndaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Kuşadası 19.11.2022, 13:01
Kuşadası’ndaki yeşil alanların sayısı her geçen gün artıyor
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Kuşadası Belediyesi, çocukların aileleriyle birlikte sağlıklı bir ortamda kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla kent genelinde yürüttüğü park yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son 3,5 yıl içerisinde kente 35 milyon lira yatırım yaparak 172 bin 510 metrekare yeni park ve yeşil alan kazandıran, 41 park ve yeşil alanı da yenileyen Kuşadası Belediyesi, Değirmendere Mahallesi Aldaş Gediği mevkiinde bulunan Prof. Dr. Türkan Saylan Parkı’nın yapım çalışmalarına devam ediyor.

Çocuklar zeytin ağaçlarının arasında oynayacak 

Yetişkin ve çocuklara yönelik olarak tasarlanan Prof. Dr. Türkan Saylan Parkı’nda ekipler tarafından zemin düzleştirme, dolgu, bitkisel toprak serimi ve sulama sisteminin kurulma çalışmaları tamamlandı. Aydınlatma sistemi için elektrik alt yapısı da kurulan parka ayrıca inşaat çalışmaları nedeniyle kesilmesi gündeme gelen 50 zeytin ağacı dikildi. Toplam 4 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen Prof. Dr. Türkan Saylan Parkı’ndaki çalışmalar bittiğinde Kuşadası yürüyüş yolları, çocuk oyun grubu, spor aletleri ve 450 metrekarelik bir basketbol sahasıyla yeni bir parka daha kavuşmuş olacak.

Otizmli çocuklar için özel park 

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Hacıfeyzullah Mahallesi’nde açılan Kuşadası Elma Şekerleri Çocuk Gelişim Merkezi ve Kuşadası Otizm Destek Merkezi’nin hemen yanında başladığı parkın da yapımını büyük oranda tamamladı. Bir bölümü otizmli çocukların eğlenceli zaman geçirmeleri için ayrılan 1200 metrekarelik parkın ağaçlandırma, çimlendirme ve yürüyüş yolları yapıldı. Çevresi güvenlik amacıyla tel örgülerle çevrilen alana Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından otizmli çocuklara özel bir oyun grubu monte edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ilerleyen günlerde parka Kuşadalı çocuklar için bir oyun grubu daha yerleştirecek. 

Uydukent’in çocukları artık çok mutlu

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in verdiği talimatın ardından Uydukent’te yapımına başladıkları Dr. Safiye Ali Parkı’nın yapımını da kısa süre içerisinde tamamladı. İçerisinde 2 kameriye, çocuk oyun grubu, spor aletleri ve yürüyüş yollarının bulunduğu park, Uydukent sakinleri tarafından çok beğenildi. Kuşadası Belediyesi, bölgeye yakın zamanda yeni bir park alanı daha kazandırmak için çalışmalara başlayacak.

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