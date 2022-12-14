Kuşadası’nın Tüm Atatürk Anıtları Yenilendi

Kuşadası Belediyesi, Atatürk Meydanı’nda bulunan ve ulusal bayramlarda resmi törenlere ev sahipliği yapan Atatürk Anıtı’nın ardından Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinin meydanlarında yer alan Atatürk Anıtları ile panoları aslına uygun olarak restore etti. Çalışma kapsamında Kuşadası Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nde görevli restoratör ve sanat tarihi uzmanı Ersin Serçek tarafından heykellerin çatlayan, kırılan ve boyası bozulan kısımlarına gerekli yama işlemleri yapıldıktan sonra yeniden boyandı. Yenileme işleminin ardından Atatürk Anıtları, kente yakışan bir görünüme kavuştu.