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Minik öğrenciler İstasyon Kuşadası’nda 'scratch' programlama dili ile tanıştılar

Kuşadası Belediyesi, Habitat Derneği, Meta, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ICC (Uluslararası Ticaret Odası) ortaklığında açılan Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, Atça Atatürk İlkokulu’ndan gelen 30 kişilik öğrenci grubunu ağırladı.

Kuşadası 23.11.2022, 09:56
Minik öğrenciler İstasyon Kuşadası’nda 'scratch' programlama dili ile tanıştılar
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Kuşadası Belediyesi tarafından tahsis edilen servis aracı ile Aydın’ın Sultanhisar ilçesinden gelen öğrenciler gün boyunca İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi’nde düzenlenen atölyelere ve eğitimlere katıldı. “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi’nin gönüllü eğitmeni Deniz Çetinkaya tarafından verilen kodlama eğitimi ile öğrenciler yaratıcı düşünme becerileri ile algoritma ve kodlamanın temellerini öğrendiler. “Harçlık Oyunları” atölyesinde ise minik öğrenciler dört kişilik gruplara ayrılıp dağıtılan oyun kartlarından çıkan sorular ile finansal kavramlar doğrultusunda tüketim ve tasarruf alışkanlıklarını nasıl geliştirebileceklerini öğrendiler.

“İstasyon Kuşadası her yaştan insana mükemmel bir deneyim sunuyor”

Öğrencilerin özellikle küçük yaşlarda böyle eğitimler almasının gelecekleri için çok faydalı olduğunu belirten Atça Atatürk İlkokulu Müdürü Özkan Atahan, “İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi her yaştan insana mükemmel bir deneyim sunuyor. Özellikle de yeni meslek gruplarının ön plana çıktığı bu dönemde küçük yaştaki öğrencilerimizi buraya getirmek ve İstasyon Kuşadası’nda sunulan teknolojik ve mekânsal olanaklardan faydalanmalarına öncülük etmek bizim için oldukça memnun edici bir durum. Öğrencilerimizin bu olanakları görmeleri ve deneyimlemeleri için elindeki imkânları seferber eden Kuşadası Belediyesi’ne ve İstasyon Kuşadası’na teşekkür ediyoruz” dedi.

#Minik öğrenciler İstasyon Kuşadasında scratch programlama dili ile tanıştılar #Aydın Haberleri #Kent09 #genel #güncel #Kuşadası #Ömer Günel
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