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Ne yaşadığı Kentten ne yaşadığı Mahalleden ne de yaşadağı siteden haberi var

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe’nin Kuşadası Belediyesi ile ilgili eleştirilerine yanıt verdi. Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, gerçek dışı iddialarla Kuşadası Belediyesi’nin çalışmalarını karalamaya çalışan AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe’yi siyasi hesapları ve ucuz polemikleri bir kenara bırakarak Kuşadası’nın çıkarları için çalışmaya davet etti. 

Kuşadası 17.11.2022, 16:52
Ne yaşadığı Kentten ne yaşadığı Mahalleden ne de yaşadağı siteden haberi var
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Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe’nin Kuşadası Belediyesi ile ilgili eleştirilerine yanıt verdi. Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, gerçek dışı iddialarla Kuşadası Belediyesi’nin çalışmalarını karalamaya çalışan AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe’yi siyasi hesapları ve ucuz polemikleri bir kenara bırakarak Kuşadası’nın çıkarları için çalışmaya davet etti. 

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’ın konu ile ilgili açıklaması şöyle: “AKP Kuşadası İlçe Başkanı Sayın Mustafa Gökçe, alışkanlık haline getirdiği üzere yine sosyal medya hesabından Kuşadası Belediyesi ile ilgili asılsız iddia ve ithamlarda bulunmuştur. Yaşadığı Hacıfeyzullah Mahallesi Aydınkent Sitesinde 10 gündür suların kesik olduğunu belirterek bu iddia üzerinden Kuşadası Belediyesi’nin çalışmalarını eleştiren Sayın Mustafa Gökçe’nin sözünü ettiği bölgede ASKİ tarafından bir su kesintisi uygulanmamıştır. Ancak yaşadığı site yönetimi tarafından yapılan bir çalışmada su borusu patlatılmış ve bu arızanın da ASKİ ekiplerince kısa sürece içinde onarımı yapılmıştır. Bu iddia bile Sayın Mustafa Gökçe’nin yaşadığı kentten haberi olmadığı gibi yaşadığı mahalleden hatta ikamet ettiği siteden de haberi olmadığını ortaya koymuştur. Gerçeklerden bihaber kişinin siyaseti de bu kadar olur. 

Yapılan hizmetleri siz görmek istemeseniz de tüm kuşadası görüyor

Sayın Gökçe, Kuşadası Belediyesi, son üç buçuk yıllık süre zarfında 30 yıllık hizmet gerçekleştirmiştir.  Bu çalışmaların da iktidarınızın yarattığı tüm ekonomik sıkıntılara rağmen gerçekleştirildiğini hatırlatmak isteriz. Tüm kentte sürdürülen hizmet seferberliğini ve hemşehrilerimizin memnuniyetini ısrarla görmezden gelerek nereye varmak istediğiniz açıktır. Gerçek dışı iddialarla çalışmalarımızı karalamaya çalışmak siyasi olarak içinde bulunduğunuz acziyetin bir göstergesidir. Siz’in başkan adayınız  para toplayı betonlaştırmıştı  biz ise güzelleştirip hediye ettik Sayın Gökçe geçmiş dönemde partili belediye başkanınız tarafından, esnaftan para toplayarak betona boğduğunuz turistik çarşıları unuttunuz sanırım. Bu kente bu trajediyi yaşatanlarla siz bir kez daha yola çıkıp kaybederken,  biz Kuşadası için çalışmaktan başka bir şey düşünmedik. Bizim dönemimizde 30 yıldır el değmemiş turistik çarşılarımızın tüm alt ve üst yapısı en modern şekilde yenilenmiştir. Bununla da kalmayıp sizin başkan adayınızın icraatı aksine, işyeri cepheleri belediyemiz tarafından boyatılarak esnafa hediye edilmiştir.Turizmcisiniz ama Kentte yapılan Kültür Turizm etkinliklerine karşısınız Sayın Mustafa Gökçe’ye soruyoruz. Turizmden geçinen bir iş insanı olarak Turizm kentinde yapılan kültür ve turizm etkinliklerinden neden bu kadar şikayetçisiniz? Kültür ve turizm etkinlikleri sizi neden bu kadar rahatsız ediyor?

Çalışmaları yerinde görmeye davet ediyoruz

Sayın Gökçe’ye görev süremiz boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmaların detaylarını içeren hizmet raporumuzla, hizmetlerimize ilişkin görüntüleri ayrıntıları ile ortaya koyan video görüntülerini ileteceğiz. Şayet çalışmalarımızı yerinde görmek üzere gerçekleştireceği geziye nereden başlayacağını bilmiyorsa kendisine bizzat eşlik ederek çalışmalarımızı yerinde görmesini sağlamaktan da büyük bir memnuniyet duyacağız. Oturduğu sırça köşklerden ahkâm kesmenin ne bu kente ne de bu kentin gelişimine en ufak bir katkısı bulunmadığını bir an önce idrak etmesi gereken Sayın Gökçe’yi siyasi hesapları ve ucuz polemikleri bir kenara bırakarak bir an önce Kuşadası’nın çıkarları için çalışmaya davet ediyoruz.”

#Ne yaşadığı Kentten ne yaşadığı Mahalleden ne de yaşadağı siteden haberi var #Oğuzhan Turan #Aydın Haberleri #mustafa gökçek #Kent09 #genel #güncel #akp #chp
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