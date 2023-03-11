Seyakmer’de depremzede çocuklar için eğlenceli atölyeler 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kuşadası Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Kuşadası Belediyesi’nin iş birliğinde gerçekleşen atölye çalışmasında çocuklara Sosyal Hizmet Müdürlüğü personelleri ve uzman çocuk psikoloğu eşlik etti.

SEYAKMER’de düzenlenen etkinlik, afet bölgesinden Kuşadası’nın farklı bölgelerindeki otel, öğretmenevi ve KYK yurduna yerleştirilen 26 depremzede çocuğun katılımı ile gerçekleşti. Kuşadası Belediyesi’nde görevli uzman sosyologlar, gönüllü Psikolog Tuğba Kıvanç ve sosyal hizmetler müdürlüğü görevlilerinin eşliğinde çocukların travmalarından uzaklaşarak sosyalleşmesini amaçlayan atölyede çocuklar kendilerine verilen çeşitli desenlerdeki mandalaları boyadılar. Etkinliğin sonunda ise depremzede çocuklara Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel adına çeşitli hediyeler verildi.

Psikolog Tuğba Kıvanç, travma sonrası çocukların psikolojilerinde renklerin kullanıldığını ve el becerisi gerektiren etkinliklerin olumlu etkileri olduğunu vurgulayarak “Depremden etkilenen çocuklarda bu tarz etkinlikleri önemsiyoruz. Çünkü hem renklerin kullanılması, hem ekiple birlikte yapılması ve tekrarlanan hareketlerden oluşması çocukların kafasını olumsuz düşüncelerden uzaklaştırarak konsantre olmasına fayda sağlıyor. Travmaya maruz kalan çocukların bu etkinliklerde bulunması sinir sistemi regülasyonunu olumlu yönde etkiler. Bu tip etkinliklerin devamlılığının sağlanması önemli bir durum” dedi.