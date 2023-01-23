Sol Feminist Hareket Kuşadası’nda toplandı

Başta kadın cinayetleri olmak üzere erkek şiddetine, sömürüye, patriyarkal kapitalizme, yoksulluğa, eşitsizliklere ve siyasal İslamcı karanlığa karşı isyan ettikleri iddiasıyla yola çıkan ve son dönemde kadın direnişlerinin simgesi haline gelen Sol Feminist Hareket’in kış kampı Kuşadası’nda yapıldı. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen Sol Feminist Hareket üyesi kadınlara çeşitli üniversitelerden akademisyenler feminizm ve kadın hakları konusunda hafta sonunda eğitimler verdi.

Genç feministlerin sunumuyla başlayan kış kampına katılan Sol Feminist Hareket üyesi kadınlara Muğla Karya Kadın Derneği’nden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Dilek Bulut “Feminizmin Gelişimi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi ve Karşı Saldırı” başlıklı sunumunu yaptı. Daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Şahin Güngör ile Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim üyesi Doç. Dr. Fevziye Sayılan “Farklı Feminizmler, Marksizm ve Feminizm” başlıklı sonumu ortaklaşa gerçekleştirdi. “Emek, Çalışma, Kadın Grevi, Meclis Kavramları ve Feminist enternasyonal” başlıklı son sunumu ise eski KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen yaptı. Sol Feminist Hareket üyesi kadınlar, yorucu bir eğitim günün ardından akşam yemeğinde bir araya geldiler.

Sol Feminist Hareket Kış Kampı’nın ikinci ve son gününde ilk olarak “Seçim Sürecinde Feministlerin Görevi” konulu atölye çalışması yapıldı. Ardından “Anayasa gündemi” konulu basın açıklamasının ardından ise “14 Şubat, 8 Mart ve Seçime Giderken Sözümüz ve Pratiğimiz” konulu atölye çalışmasıyla kış kampı sona erdi.