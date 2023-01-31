Yüksel Alkışlı Spor Tesisleri bakıma alınıyor

Kuşadası Belediyesi, Kuşadasıspor’un efsane kaptanı Yüksel Alkışlı’nın adını taşıyan spor tesisinde çocuklar ve gençlerin daha iyi şartlarda antrenman yapabilmesi için kolları sıvadı. Bu çerçevede, Kuşadası’nda faal olan futbol kulüplerinin altyapı oyuncularının antrenman yaptığı tesiste şubat ayı içerisinde bakım ve onarım çalışması başlatılacak. Tadilat çalışmasında, tesisin aydınlatma sistemi baştan aşağıya yenilenecek. Daha sonra suni çim sahalar ile soyunma odaları ve duşların bakımı yapılacak. Ayrıca tesis içerisine çocuklarını izlemeye gelen aileler için bir tane de kafeterya alanı oluşturulacak. Çalışmalar tamamlandığında Yüksel Alkışlı Spor Tesisleri daha modern bir görünüme kavuşacak.

Yüksel Alkışlı Spor Tesisleri’ne giderek incelemelerde bulunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapması bizim için çok önemli. Belediye olarak bu gaye ile spor tesislerimize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Yüksel Alkışlı Tesisleri’ndeki bakım ve onarım çalışmalarımız bittikten sonra da futbol altyapısıyla ilgili geniş çerçeveli bir çalıştay düzenlemeyi planlıyoruz” diye konuştu.