Kuşadası Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla temizlik çalışması yapılarak kent genelindeki camiler ibadete hazır hale getirildi.

Kuşadası Belediyesi, Ramazan ayında kent sakinlerinin daha temiz, nezih ve sağlıklı bir ortamda teravih namazlarını ifa edebilmeleri için Kuşadası genelinde bulunan camilerde detaylı temizlik çalışması yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinden başlanarak tüm mahallelerdeki camilerin bahçe ve açık alanları 90 derecelik sıcak suyla yıkandı. Ardından çevreye zarar vermeyen güçlendirilmiş bitki özlü deterjanlarla dezenfekte edildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajla Kuşadalılara hayırlı Ramazanlar diledi. Başkan Ömer Günel mesajında, “Ramazan ayının ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.