Kuşadası Belediyesi, Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle alım gücü giderek düşen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına süt ve beslenme desteğinde bulunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 ayda ailelere 6 bin litre süt ile 1200 beslenme paketi ulaştırıldı.

Sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirdiği çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü giderek düşen dar gelirli kesimlerin 2-5 yaş arasındaki çocuklarına aylık 8 litre süt, okula giden 6-14 yaşlarındaki çocuklarına ise 5 günlük beslenme paketi desteğinde bulunuyor. Geçtiğimiz ay başlatılan projelerde süt desteği, sağlıklı ve geri dönüştürülebilir 1 litrelik tetra pak ambalajlar içerisinde süt dağıtım araçları tarafından, içerisinde sandviç ekmeği, çiğ kuruyemiş, mevsim meyvesi, su, süt veya meyve suyu bulunan beslenme paketleri ise kent genelinde oluşturulan dağıtım noktalarında ailelere teslim ediliyor.

Kuşadası Belediyesi’nin süt ve beslenme çantası desteğinden faydalanmak isteyen aileler başvurularını ‘sutdestegi.kusadasi.bel.tr’, ‘beslenmecantasi.kusadasi.bel.tr’ adresleri veya 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattı aracılığıyla yapabiliyor. Çocukların sağlıklı gelişimlerine ve beslenmelerine katkıda bulunmak amacıyla yaşama geçirilen projelerde, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri bugüne kadar ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 6000 litre süt ve 1200 beslenme paketi ulaştırdı. Veliler, bütçelerinden önemli bir ekonomik yükü sırtlayan süt desteği ve beslenme çantası uygulamalarını başlattığı için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.