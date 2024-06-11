Kültür ve sanatı turizm kentlerinin ayrılmaz parçası olarak gören; sanatı kente, sokağa taşıma ve tüm kent sakinleri için ulaşılabilir kılma hedefi ile çalışan Kuşadası Belediyesi, caddeleri, sokakları, meydanları duvar resimleri ve heykeller ile donatmaya devam ederken peyzaj tasarımları ve kent mobilyaları özgünlükleri ile dikkat çekiyor.



CEPHE DÜZENLEMELERİ KENT MERKEZİNE UYUM VE AHENK GETİRDİ



Kuşadası Belediyesi, 2021 yılında alt ve üst yapısı yenilenen Balıkçılar Meydanı, Kemal Arıkan Caddesi ve turistik çarşılarda uyguladığı tek tip tabela ve cephe düzenlemesi ile kentin merkezi noktalarına büyük bir uyum ve ahenk kattı.

Yenileme çalışmaları ile sağlıklı bir alt yapıya kavuşturulan Balıkçılar Meydanı, Kemal Arıkan Caddesi ve turistik çarşılarda bulunan işletmelerin dış cepheleri üst yapı çalışmalarıyla eş zamanlı olarak Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından kentin tarihi dokusuna ve atmosferine uygun olarak seçilen beyaz ve kum beji rengine boyandı. Sağlanan iş birliği ile esnaf tarafından yapılan vitrin ve tabela düzenlemelerinin ardından ise Kuşadası Belediyesi son noktayı uyguladığı özgün ve dekoratif peyzaj tasarımı ile koydu.

Kuşadası’nın en merkezi turistik noktaları son 4 sezonu çok daha düzenli, sağlıklı, modern ve estetik bir biçimde karşılıyor.



MÜZİK KENTİNİ NOTALAR SÜSLÜYOR



Başkan Ömer Günel tarafından 6 yıllık aranın ardından 2019 yılında yeniden kente kazandırılan Altın Güvercin Beste Yarışması ve turizm sezonunda düzenlediği kaliteli konserler ile Kuşadası’nı müzikle anılır bir kent haline getiren Kuşadası Belediyesi, “müzik kenti” kimliğini sokaklara taşımaya devam ediyor.

Kadınlar Denizi Mahallesi’nde yapılan müzik temalı Altın Güvercin Müzik Parkı’na, yine müzik temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu ile kente kazandırılan 4 heykeli yerleştirerek parkın etrafını nota figürlü çitlerle çeviren Kuşadası Belediyesi, Sevgi Sokak’ta bulunan tarihi sur duvarlarının etrafına da nota figürlü çitler yerleştirdi. Çitler bir yandan tarihi surların tahrip edilmesini ve zarar görmesini engellerken bir yandan da taşıdığı müzik teması ile Sevgi Sokak’ın atmosferine neşe ve estetik kattı.



POP ART TRAFOLAR NEŞE SAÇIYOR



Kenti sanatın farklı renkleri ile buluşturmak için çalışan Kuşadası Belediyesi tarafından yaşama geçirilen projeler içerisinde “Pop art trafolar” bulunduğu alana kattığı estetik kadar özgünlükleri ile de büyük dikkat çekiyor.