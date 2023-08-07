Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi tarafından Kayseri'nin sosyal hayatına renk katmak amacıyla Kuşçu Marina'da binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen ‘Olta Balıkçılık Günleri’ etkinliği gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İki gün süren ‘Geleneksel Olta Balıkçılığı Günleri’ etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalıklı hale gelmesi için farklı projeler ve çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Kuşçu Marina'da düzenlenen ‘Olta Balıkçılık Günleri’ ödül törenine; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erkan Özçelik, Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım, Kayseri Amatör Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KOBDER) Başkanı Ümit Karaduman, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile binlerce vatandaşlar katıldı.

Etkinliğin ilk gününde özel etkinlikler, uçurtma gösterileri ile konser yer aldı. Gece boyunca devam eden etkinlikte, Armoni Müzik ve Tolga ekibinin vermiş olduğu konserle vatandaşlar gönüllerince eğlendi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen etkinliğin ikinci günü ise binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Program öncesi etkinlik alanını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Off road gösterileri ile başlayan etkinlik, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Kayseri Pars Motosiklet Grubu gösterisi ise Kayserililerin büyük beğenisini kazandı.

Gösterilerinin ardından ödül törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin mutluluğunu artırmak ve hayatlarını kolaylaştırmak için yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayarak; “ Su sporların merkezi olmak için çalışmalar yürütüyoruz. Yılsonuna tamamlanacak olan tesis ile burası bambaşka olacak. Enerji üretilmesi için yapılan Yamula Barajı çevresinde farklı aktivitelerin olması için projeler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise anlamlı ve önemli etkinlikten dolayı başta Başkan Çolakbayrakdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek; “Kayseri’nin her bir noktasında etkinlik var. Yamula Barajımızı sadece elektrik üretmenin yanı sıra su sporları, balıkçılık gibi etkinliklerle buluşturmasından dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Ticaret, sanayi şehri olan Kayseri’miz, son zamanlarda turizminden de adından sıkça söz ettiriyor ve denizi olmadığı halde en çok yavru balık ihraç eden bir şehiriz. Bu vesileyle spor, kültür, sanat gibi yapmış olduğu çalışmalardan dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek de Kayseri’nin farklı ve bambaşka özellikleriyle bir şehir olduğuna değinerek; “Havanın sıcak olmasına rağmen burada coşkulu bir ortamda sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Buraya ilk geldiğimde Kayseri’de denizi Kuşçu’yu ve Yamula’yı gördüm ve çok sevdim. Çünkü su insanı rahatlatıyor ve huzur veriyor. Özellikle bu bölgeye geçen yıl 4,5 milyon ağaç diktik. Hedefimiz 15 milyon ama 20 milyonda gerekiyorsa yapacağız. Yemyeşil bir Kuşçu ve yemyeşil bir Yamula’ya ulaşacağız. Kocasinan Belediyesi’nin coğrafi olarak büyük alana sahip olsa da nereye gitsek belediyemizin hizmetiyle karşılaşıyoruz. Yine hizmetlerle Türkiye’de sayılı olacak olan ve bölgeye bir su sporları merkezi tesisi kazandıracak olan başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ‘Olta Balıkçılık Günleri’ kapsamında yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Perch, sudak ve sazan balıkları arasında en çok ve en büyük balık tutanlar derece elde etti. Sazan kıyı kategorisinde birinci Mahmut Türkmen ile Burak Tokpınar, ikinci Habib Canpolat, üçüncü ise Tuncay Birol oldu. Perch Kıyı kategorisinde birinci Tufan Erbay ile Mine Yücefaydalı, ikinci Samet Yıldırım ve üçüncü ise Mehmet Karadurmuş oldu. Sudak Kıyı kategorisinde birinci Bekir Beğendik ile Tuncay İlkaya, ikinci Osman İlkaya, üçüncü ise Mehmet Furkan Işık oldu. Sudak bot kategorisinde ise bottan en büyük balık birinci Mustafa Paydaş, bottan en çok balık birincisi Yıldıray Elbistan, bottan en çok balık ikincisi Sertuğ Cingöz ve üçüncü ise Mert Tangut oldu. Perch bot kategorisinde bottan en büyük balık birinci Emin Alparslan- Muhammed Arslan ve Hüseyin Ekinci, bottan en çok balık birincisi Büşra Yiğt, ikinci Ertuğrul Samet Temizyürek ve üçüncü ise Sude Tokpınar oldu.

Etkinlik boyunca vatandaşlara ise, Kocasinan Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.