Kütahya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzün hayata geçirdiği projeyle Atık Getirme Noktaları artık daha ulaşılabilir.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın önderliğinde hayata geçirilen sıfır atık ve geri dönüşüm uygulamalarına bir yenisi daha eklendi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından şehrimizdeki geri dönüştürülebilir ve tehlikeli atıkların kaynağında ayrı toplanabilmesi için muhtelif yerlere yerleştirilen atık toplama ekipmanları artık dijital ortamda.

Ambalaj atıkları, kâğıt, plastik, cam, metal, elektronik atıklar, pil, atık yağ, bayatlamış ekmek ve tekstil atıkları için hazırlanan Atık Getirme Noktaları, hayata geçirilen uygulamayla haritada işaretlendi ve ulaşımı daha da kolaylaştı.

https://sifiratik.kutahya.bel.tr/ adresine girdiğinizde şehrimizin hangi noktasında hangi Atık Getirme Noktası olduğu (ambalaj atıkları, kâğıt, plastik, cam, metal, elektronik atıklar, pil, atık yağ, bayatlamış ekmek ve tekstil atıkları) detaylarıyla görülebiliyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Mustafa Yeğin, atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olduğuna vurgu yaparak, Kütahya Belediyesi olarak vatandaşların Atık Getirme Noktalarına ulaşımını daha da kolaylaştırmak için böyle bir uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.