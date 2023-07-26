Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan ve birçok ödüle layık görülen Kütahya Belediyesi, hayata geçirilen Hilal Bebek Taksi projesiyle vatandaşların mutluluklarına ortak oluyor.KÜTAHYA (İGFA) - Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle binlerce hemşehrimizin gönlüne dokunan ve bu alanda yaptığı çalışmalar tarafsız kuruluşlarca birçok ödüle layık görülen Kütahya Belediyesi'nce hayata geçirilen 'Hilal Bebek Taksi'ye ilgi yoğun bir şekilde sürüyor.

Uygulama kapsamında, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nden telefon veya mesajla talep edilecek araç hemşehrilerimize ücretsiz olarak hizmet veriyor ve doğum sonrası bebeğin ihtiyacı olacak malzemelerin bulunduğu çanta aileye hediye ediliyor.

“İlk yolculuğunuzda yanınızdayız” sloganıyla hizmet veren Hilal Bebek Taksi’ye 0530 353 5921 numaralı telefonu arayarak ya da mesaj atarak randevu alınabiliyor.