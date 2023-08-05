Kütahya Belediyesi organizasyonuyla şehirde yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Benim Güzel Kütahyam projesi kapsamında şehrimizin güzelliklerini geziyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi'nin şehirde yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için hayata geçirdiği Benim Güzel Kütahyam projesi, büyüyerek ve vatandaşlarımızın yüreklerine dokunarak devam ediyor. Sosyal belediyecilik uygulamalarıyla tarafsız kuruluşlarca birçok ödüle layık görülen ve ülkemize örnek olan Kütahya Belediyesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara şehrin öne çıkan güzellikleri olan Ağaçköy Restoran, Millet Bahçesi, Hisar Kalesi, Cafer Paşa Dârülkurrâsı ve Zafer Meydanı’nı gezdirerek unutulmaz anlar yaşattı.

Gezinin Hisar Kalesi bölümünde vatandaşlarla bir araya gelen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, misafirlerle sohbet ederek kendileri için özel hazırlanan hediyeleri vatandaşlara takdim etti. Vatandaşlardan gelen talepleri de dinleyen Başkan Işık, geziye katılanlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geziye katılan vatandaşlar, gezilen yerlerin birçoğuna gidemediklerini ve Kütahya Belediyesi'nin buna vesile olmasından dolayı çok memnun olduklarını ifade ederek Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.