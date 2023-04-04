Kütahya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından birim personellerine Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği kapsamında “Kurumsal Risk Belirleme ve Yönetim” eğitimi verildi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi personeli vatandaşlara en iyi ve kaliteli hizmeti verebilmeleri adına hizmet içi eğitimler ile yönetmelik ve kanunlar hakkındaki değişiklikleri yakından takip edebilmeleri için eğitimlerine devam ediyor.

İç Denetçi Özgür Durgut tarafından gerçekleştirilen eğitim örneklerle katılımcılara anlatıldı.

Belediyenin amaç ve hedeflerine ulaşmasını, faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynaklarının korunmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini olumsuz yönde etkileyebilecek riskleri belirlemek, değerlendirmek ve etkilerini azaltmak üzere, sistematik bir yaklaşım geliştirerek söz konusu riskleri etkin bir şekilde yönetebilmek amacıyla eğitim verildi.

Kütahya Belediyesi personellerine eğitimlerine planlanan program dahilinde devam edeceği öğrenildi.