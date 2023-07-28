Kütahya Belediyespor Kulübü bünyesinde kurulu bulunan Judo takımı sporcusu Zeynep Sude Eriş, Türkiye 3.’sü olarak Kütahya'yı başarıyla temsil etti.KÜTAHYA (İGFA) -  16 branşta gençlere spor imkanı sunan Kütahya Belediyespor Kulübü, birçok branşta aldığı ulusal ve uluslararası başarılar ile adından başarı ile söz ettiriyor.

Hentbolda Kadın ve Erkekler Süper'lerde fikstür çekildi Hentbolda Kadın ve Erkekler Süper'lerde fikstür çekildi

Son olarak, 23-27 Temmuz 2023 tarihlerinde Muğla ilinde gerçekleşen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Mini Lig Türkiye Şampiyonası Finalleri’ne katılım sağlayan Kütahya Belediyespor Kulübü Judo branşı sporcusu Zeynep Sude Türkiye 3.’sü oldu.