16 branşta yaklaşık bin 500 sporcu ile faaliyet gösteren Kütahya Belediyespor farklı branşlarda elde ettiği başarısına bir yenisini daha ekledi. Kütahya Belediyespor Cimnastik takımı sporcuları okullar arası müsabakalarda il birincisi oldu.KÜTAHYA (İGFA) - 5 Mart 2023 tarihinde yapılan okullar arası artistik cimnastik müsabakasında Kütahya Belediyespor Cimnastik Takımı sporcularımız İl birincisi oldu.

Atakent Ortaokulu’nda öğrenim gören Yaren Toprak, Bilenay Gökcan ve Ayşe Özçelik 9-10 Haziranda Bolu’da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanarak ilimizi ve belediyemizi temsil edecekler.