Kütahya Belediye Başkan Vekili Ahmet Uluca, Kütahya Festivali’nin açılış kurdelesini kesti. Başkan Vekili Uluca, Kütahyalıların Kurban Bayramını tebrik ederek, festivalin hayırlı olmasını diledi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya fuar alanında belediyemizin ev sahipliğinde düzenlenen Kütahya Festivali kapılarını açtı.

17 Temmuz tarihine kadar 11 sanatçının yer alacağı festivalin açılış gününde Başkan Vekili Uluca Kütahyalı hemşehrilerine seslendi.

Başkan Vekili Uluca konuşmasında; “Değerli Kütahyalı hemşehrilerim, her şeyden önce Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Bu festival ve diğer etkinliler bu sene Ahmet Yakupoğlu Kültür Sanat Sezonu kapsamında düzenleniyor ve devam edecek. Bugün itibariyle başlayan festival, her şeyden önce tüm Kütahya’mıza ve halkımıza hayırlı olsun. Burada yaklaşık 280 esnafımız var. Onlara da bol kazançlar diliyorum. Festival süresince 11 sanatçımız sizlerle olacak. Herkese iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

Festivalin ilk gününde sahne alan Feride Hilal Akın sevilen şarkılarını konser alanını dolduran Kütahyalılarla birlikte seslendirdi.