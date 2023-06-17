Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü kapsamında Hava Şehitliği’nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kırbaç’ın katıldığı Mevlid-i Şerif programında aziz şehitler ve ebediyete irtihal etmiş gaziler için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

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Gerçekleştirilen mevlid programında, Başkan Vekili Damcı ve İl Jandarma Komutanı Kırbaç, şehit kabirlerini gezerek çiçek bıraktı ve şehit yakınlarıyla sohbet etti.

Programa; Kütahya İl Defterdarı Mustafa Bakır, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, jandarma personeli, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.