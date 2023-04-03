Birçok branşta gençlerimizi sporla tanıştıran ve elde ettiği başarılar ile Kütahya’nın adını gururla temsil eden Kütahya Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı U14 Erkekler Bölge Şampiyonasından lider çıkarak Türkiye Basketbol Yarı Finallerine kalmaya hak kazandı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da şampiyon olan Kütahya Belediyespor U14 Basketbol Takımı Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 2022-2023 sezonu Yurt İçi Faaliyetleri programı kapsamında düzenlenen U14 Erkekler Bölge Şampiyonasına il birincisi olarak katılmaya hak kazandı.

1-3 Nisan 2023 tarihlerinde Aydın’da düzenlenen U14 Basketbol Bölge Şampiyonasına katılan basketbol takımı grubundan lider çıkarak 15-20 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Basketbol Yarı Finallerinde Kütahya’yı ve belediyeyi temsil edecek.