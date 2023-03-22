Kütahya Belediyesi, pandemi dolayısıyla ara verdiği iftar programlarını bu Ramazan’da tekrar başlatarak hemşehrilerimizi iftar sofralarında buluşturacak.KÜTAHYA (İGFA) - Ramazan ayının manevi havasını düzenlediği etkinliklerle hemşehrilerimize yaşatan Kütahya Belediyesi, pandemi nedeniyle yapılamayan iftar programlarını bu yıl tekrar başlatıyor.

Huzur ve mağfiret dolu Ramazan ayında 10 iftar programı düzenleyecek olan belediye, vatandaşları iftar soflarında buluşturarak gönülleri bir edecek.

İlk iftar programı 30 Mart Perşembe günü Cumhuriyet Mahallesi’nde yapılacak.

31 Mart Cuma Yenidoğan ve Yunus Emre Mahallesi, 1 Nisan Cumartesi Bahçelievler ve Evliya Çelebi Mahallesi, 2 Nisan Pazar Servi, Meydan ve Gaybiefendi Mahallesi, 3 Nisan Pazartesi Akkent ve İnköy Mahallesi, 4 Nisan Salı Osmangazi ve Ziraat Mahallesi, 6 Nisan Perşembe Sultanbağı, Okmeydanı ve Gültepe Mahallesi, 7 Nisan Cuma Fatih Mahallesi, 10 Nisan Pazartesi ise Zafertepe ve Siner Mahallesi’nde iftar sofraları hemşehrilerimiz için kurulacak. 17 Nisan Pazartesi günü Kadir Gecesi’nde tüm hemşehrilerimizin davetli olduğu iftar ve sahur programı Zafer Meydanı’nda yapılacak.