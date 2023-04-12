Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, mahalle sakinlerinin sosyal yaşamlarına katkı sunabilmek için projelendirilen Sofu Mahallesi Kültür Evi inşaatındaki çalışmaları yerinde inceledi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya’da vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda hayata geçirilen projelerden birisi olan Sofu Mahallesi Kültür Evi inşaatındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Proje alanındaki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ekiplerin önemli aşama kaydettiğini ve bu yıl içerisinde tesisi hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı planladıklarını söyledi.

Başkan Işık, hemşehrilerimizin kültürel ve sosyal yaşamlarına önemli katkı sağlayacak çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Sofu Mahallesi Kültür Evi içerisinde düğün salonu, muhtarlık ofisi, mahalle fırını ve diğer sosyal donatı alanları yer alacak.