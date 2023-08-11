Kütahya'nın gelecek yıllardaki ulaşım ve trafik sorununu çözmeyi amaçlayan Kütahya Ulaşım Ana Planı'nın sunumu, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Biz bu şehri dünya kentleri arasında sıralamaya sokmak için çalışıyoruz” dedi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık öncülüğünde, Kütahya Belediyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi arasında imzalanan protokolle başlanan Ulaşım Ana Planı’nda çalışmalar tamamlandı.

Kütahya Ulaşım Ana Planı’nı oluşturmak için şehrin her noktasında sayım ve anket çalışmaları yapıldı, ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi toplandı.

Elde edilen veriler ışığında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Karacasu ve ekibi, yaklaşık iki yıl süren çalışmalar sonucunda Kütahya Ulaşım Ana Planı’nı hazırladı.

Sunumda, Kütahya il merkezinde yaşanan trafik ve otopark sorununun çözümü, alternatif yol güzergâhlarına ilişkin çalışmalar, sürücü kaynaklı trafik problemleri, hatalı ve çift sıra park etme sorununun çözümü ile yaşanan sorun ve problemlerin ortadan kaldırılması için çözüm önerileri yer aldı. Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi iş birliğiyle ortaya çıkan çözüm önerileriyle Kütahya’nın gelecek yıllardaki ulaşım ve trafik sorununun çözülmesi hedeflendi.

Sunum öncesi açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Yaptığımız anket çalışmalarında yaşanan sorunların başında ulaşımla ilgili sorunlar geliyordu. Son dört yılda elimizden gelen birçok çalışmayı uygulamaya koyduk, koymaya devam ediyoruz. Ama konunun ilgili taraflarca, bilim adamlarınca bu işin paydaşları tarafından ortak bir noktaya taşınmasıyla ilgili ilk önce 2019 yılında burada üç gün boyunca Trafik Şurası adı altında paydaşları bir araya topladık. O günün şartlarında ortaya çıkan önerileri aldık, o kapsamda bazı düzenlemeleri yaptık. Baktık ki oradan çıkan çözümler kısa sürede şehri rahatlatacak bir konu değil, uzun vadeli Ulaşım Ana Planı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ve bu kapsamda da Eskişehir Osmangazi Üniversitemiz ile Kütahya Dumlupınar Üniversitemiz rektörlükleri arasında yaptığımız protokolle konunun daha detaylı incelenmesiyle ilgili bir süreç başlattık. Hocalarımız da yaptıkları çalışmalar sonucunda elde ettikleri sonuç raporunu şimdi bizimle paylaşacak. Üniversitelerimizin ilgili hocaları ve ekipleri, uzun süren meşakkatli bir çalışmadan sonra sonuç raporunu teslim ettiler” diye konuştu.

Kütahya'da yaşayan her vatandaşı düşünerek hareket ettiğini söyleyen Başkan Işık, “Ben Şehrül-Emin’im, bu şehirde yaşayan esnafımı da ulaşımda ter döken otobüsçümü de buradan hizmet alacak vatandaşımı da düşünmek zorundayım. Şehrül-Emin olmak böyle bir sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluluğun gereği olarak nerede ne yapılacaksa bugün yapılacak sunumdan sonra onun da gereğini yapacağız. 2019 yılındaki şurada 35 maddelik bir öneri çıktı. 34 maddeyi kimse okumadı bile. 35’inci madde üç cümle, üç cümleden birisi: Gerektiğinde şehrin merkezindeki kapalı durumda olan Cumhuriyet Caddesi’nin tek yönlü olarak trafiğe açılabileceği önerisini yazdılar. O maddeyi cımbızla çektiler. Dedim ki bu şehir buna daha hazır değil. Bizim öyle bir başka belediye başkanımızın yaptığı eseri yıkmak gibi bir düşüncemiz olamaz ama paydaşların ortak görüşüne de saygı duyacağız. Zamanı gelince yaparız dedik. Zafer Meydanı gibi bir eseri bu şehre kazandırdık. Şimdi sıra bu meydana bağlı olan yollarla ilgili yeni düzenlemelere geldi ama acelemiz yok. Ancak vatandaşımız ikna olduğunda biz gereğini yaparız. İl Trafik Komisyonumuz nerede hangi caddede nasıl bir düzenleme yapılacaksa biz ertesi gün bu işi uygulamaya geçiriyoruz. Şehrin tüm paydaşları bir araya gelip doğru karar verdiğinde ve bu karar da hazırlanmış olan raporlara uyacaksa biz de inanıyorsak gereğini yaparız” dedi.