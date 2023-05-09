Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, imalatların tüm hızıyla sürdüğü Yedigöller Rekreasyon Alanı’nı ziyaret eden Vali Ali Çelik’i bilgilendirdi.KÜTAHYA (İGFA) - Her türlü sosyal ve kültürel etkinlikte kullanabilecek bir alanı şehre kazandırmak için çalışan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya'yı hak ettiği değere ulaştırmada en önemli projelerden birisi olan ve imalatların tüm hızıyla sürdüğü Yedigöller Rekreasyon Alanı’ndaki çalışmalar hakkında Vali Ali Çelik’i bilgilendirdi.

İmalatların yüzde 80’inin tamamlandığını belirten Başkan Işık, çalışmaların 255 bin metrekare alanda devam ettiğini ifade etti.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek Başkan Işık’tan projenin detaylarını alan Vali Çelik, yeni bir cazibe merkezi olacak Yedigöller Rekreasyon Alanı’nın şehrimize değer katacağını vurgulayarak hayırlı olmasını temenni etti.

Yedigöller’deki incelemelerin ardından Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi’ni ziyaret eden Vali Çelik ve Başkan Işık, yapay zekâ ile hazırlanan, Kütahya'mızın tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan dünya çapında iki ödüllü 3D mapping gösterimini izledi.