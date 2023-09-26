Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılması planlanan Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı’nda incelemelerde bulundu.KÜTAHYA (İGFA) - Yaptığı yatırımlarla şehrimizi geleceğe taşıyan Kütahya Belediyesi'nin en önemli projelerinden birisi olan Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı’na son dokunuşlar yapılıyor.

Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılması planlanan Yedigöller’de yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 255 bin metrekarelik alanda inşa edilen projenin şehrimiz için önemli bir değer olacağını belirtti.

Yedigöller Rekreasyon Alanı’nda; eğlence alanları, gezinti alanları, sportif alanlar, bisiklet parkurları, yürüme parkurları, restoran, trafik eğitim pisti, kafeterya, çocuk köyü, kuş köyü, piknik alanları, olta balıkçılığı gibi ihtiyaç duyulan her türlü sosyal aktivitenin yapılabileceği alanlar olacak.