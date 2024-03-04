Kütahya'da 2005 yılında yapılmasına rağmen yıllardır kullanılamayan Zafertepe Mahallemizdeki pazar yeri, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık öncülüğünde yeniden hizmet vermeye başladı. KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da ulaşımdan altyapıya, çevre yatırımlarından sosyal belediyecilik faaliyetlerine kadar birçok konuda vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çalışmalara imza atan Kütahya Belediyesi, Zafertepe Mahallesi'ndeki pazar yeri sorununu da çözüme kavuşturdu.

2005 yılında yapılmasına rağmen yıllardır kullanılamayan Zafertepe Mahallesi'ndeki pazar yeri, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık öncülüğünde Sebzeciler ve Pazaryerleri Esnaf Odası ile Zafertepe Mahalle Muhtarı Ahmet Gözel’in girişimleriyle yeniden hizmet vermeye başladı.

Her Cumartesi açılacak olan pazar yerini ziyaret eden ve esnaflara hayırlı işler dileyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Hayırlı bir iş için bir araya geldik. Bizi böyle bir günde yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 2005 yılında belediyemizin milyonlarca lira para harcayıp kaçak olarak 10 bin metrekare alana inşa ettiği pazar yerini, geldiğimizde resmi pazar yeri yaptık. Tekrar söylüyorum kaçak olarak yapılmış, yer var ama kayıtlarda yok. Şimdi 2005 yılında yapılan pazarı açtığını söylüyor, övünüyor derler. Çünkü pazartesi pazarının çatısını yaptık, tamamen kapattık, açılış yaptı dediler. Burayı da söylerler şimdi. Biz burada, buranın resmi olarak hizmete açılmasını yapıyoruz, pazar yerini açmıyoruz. Allah hem oda başkanımızdan hem muhtarımızdan hem de esnaflarımızdan razı olsun. Resmileştirdikten sonra pandemi döneminde burayı açma kararı aldık. Kura çektik ama o dönemde herkesin zor dönemiydi. Esnaf buraya gelemedi, vatandaşımız çıkamadı. Pazarcı esnafımız buraya bölünerek merkezdeki avantajını kaybetmek istemiyor. Bugün burası hizmete açılıyor, hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

“KÜTAHYA’NIN ESNAFI BİZİM ESNAFIMIZ”

Başkan Işık, 5 yılda 240’a yakın eseri Kütahya'ya kazandırdıklarını belirterek, "31 Mart 2024 tarihinde sonuçlar belli oluncaya kadar belediye başkanıyım. O gün bile hizmete devam edeceğiz. Ben mevcut belediye başkanıyım. Bugün burayı açacağız, yarın başka bir yeri, son gün seçim günü sandıklar açılıp sonuç belli oluncaya kadar açılışa da hizmete de vatandaşımızla buluşmaya da devam edeceğiz. Muhtarımızla görüştüğümüzde açık açık söyledim. Burada milletimizin parasının çürütülmesine müsaade edemem dedim. Muhtarımız, oda başkanımız ve belediyemiz bir araya geldi, buranın açılması kararı çıktı. Hayırlı ve uğurlu olsun. Kütahya’nın esnafı bizim esnafımız. Türkiye’de pandemi döneminde 81 ilin 80’inde pazarlar kapatılırken sadece Kütahya’da zabıtamızla pazarcılarımızın iş birliği içerisinde biz bu işi sıkıntısız yürütürüz dedik, valilik izniyle Kütahya’da pazar kapanmadı” ifadelerini kullandı.

Bu arada merkez pazar yeriyle ilgili spekülasyonlara son noktayı koyan Başkan Işık, “Merkez pazar yerindeki 2 bin 500 metrekarelik yere karşılık 4 bin metrekare yeni pazar yeri ilan ettik. Yüzde 90’lık kısmı hallettik, yüzde 10’luk kısımda da veraset ve benzeri konulardan ya da itiraz konularından kamulaştırma süreci devam ediyor. Bittiği anda ödemeleri yapacağız ve çalışmalara başlayacağız. Anıtlar Kurulu, tescilli tarihi eser olan Yeşil Camii’nin zeminini bir santimetre bile yukarı geçirtmiyor. Dolayısıyla orayı aşamadığınız için biz orasıyla ilgili Pazarcılar Odamızla, esnaflarımızla, kurumlarımızla defalarca görüştük ve hemen 150 metre yukarıda istimlak kararı aldık. Pazarı kaldırınca başka yere de götürebilirdik esnafımızı ama hayır esnafımız orada istedi, ona karar verdik. Evet mağdur olundu mu, işler uzun sürdüğü için mağdur olundu. Önce ihaleye çıktık sonra olmadı, mahkeme süreci başladı. Onun iptali için bir buçuk yıl kaybettik. Bu gerçekleri bilmek lazım. Pazarcı esnafının halinden ben anlarım. Pazarcıma ben ne istedilerse yaptım. Mahkeme sürecinin araya girmesi ve kamulaştırma işlerinin uzamasından dolayı inşaatı başlatamadık daha. Pazarcı esnafımızdan Allah razı olsun, bize inandılar ve güvendiler. Kütahya’mızın ortak menfaati oranın park olarak yapılıp hizmete açıldıktan sonra en yakın bölgede bir an önce pazarcı esnafımızın da o bölgedeki yerleşik esnafımızın da o mahallede oturan yaşlı Ayşe teyzemin de ortak menfaati olan pazarı oraya yapmaktır. Türkiye’nin en modern ve en iyi pazar yerlerinden birini oraya yapacağız. 9 Mart’ta projelerimizi açıklayacağız, orada o projeyi göstereceğim. Biz durup dururken yıkmadık orayı. Cumhuriyet Savcılığı’nın yapının çürük olduğu ve tedbirinizi alın dediği uyarısından sonra yıktık. Esnafımız da o bölgede kalmak istediği için pazar orada kaldı. Bakın kış gelir, yazın sıcak olur dedik ama hayır biz burada kuracağız dediler, saygı duyduk ve tamam dedik. Perşembe pazarını Cuma ile birleştirin, Cuma pazarını cumartesiyle birleştirin dedik, kiminin orada yer var kiminin yok olmaz dediler. O zaman nasıl istiyorsanız öyle yapın dedik. Bugün de aynı şeyi diyoruz, gelsinler teklif etsinler istediğiniz yere geçin deriz ama biz oraya pazar yeri yapacağız” diye konuştu.