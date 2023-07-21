Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda 2023 2/C tertip erler için düzenlenen yemin törenine katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - 2023’e 2/C tertip er, sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende eğitimlerini tamamlayarak, Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Yapılan yemin töreninin ardından eğitimlerde başarılı olan erlere plaket ve hediyeleri Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık tarafından verildi.

Yemin törenine; Hava Er Eğitim Tugay Komutan Vekili Hava Piyade Murat Açan, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kırbaç, askerlerin aileleri ve yakınları katıldı.