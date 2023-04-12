Kütahya’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen “Dar Alan” uygulamasında 375 şahıs, 215 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı, aranan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçileri ile birlikte Ziraat Mahallesi Ray Sokak, Fuatpaşa Mahallesi Ahi Evren Caddesi Sanayi Sitesi içerisi ve Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı İl Özel İdaresi önünde, şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan “Dar Alan” uygulamasında, toplam 375 şahıs, 215 aracın sorgusu, GBT kontrolü ile denetimi yapıldı, aranan bir şahıs yakalandı. Uygulamada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek, 1 adet havalı tabanca ve 6 adet saçma, 4 adet kesici alet,1 adet plastik cop ele geçirildi. 4 şahsa idari işlem tesis edildi, 7 araç trafikten men edildi, 8 araç sürücüsüne 2918 sayılı trafik kanununun ilgili maddeleri uyarınca cezai işlem uygulandı. 3 yoklama kaçağı şahsa tebligat yapıldı.