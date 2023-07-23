Kütahya’nın önemli değerlerinden ressam, neyzen ve minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu'nun eserlerinin ve kişisel eşyalarının sergilendiği Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın katılımıyla, Maltepe Mahallesi’nde ziyarete açıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Eserlerini ve mal varlığını bağışladığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından, Yakupoğlu'nun Maltepe Mahallesi'ndeki evinin yanında inşa edilen Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi açılışı için tören düzenlendi.

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Zafer Meydanı’nın yapımında vazo ile ilgili olarak Valimiz ve şahsımızın başkanlığında 20’ye yakın sanatçımızı istişare için davet ettim. Davet etmemize rağmen katılmayan, toplantı gününden bir gün önce akşam saatlerinde yapılan paylaşımla ‘Belediye Başkanı bunun siparişini bile vermiştir, biz figüran olmayız’ diyenlerin sözü ile bu şehir hareket edemez. Şimdi de Çinili Cami üzerinden prim yapmaya çalışıyorlar. Kusura bakmasınlar. Biz bu milletin seçilmiş, atanmış, görevlendirilmiş bu devletin sorumlularıyız. Şehrin değerleri üzerinden birilerini yıpratmaya müsaade edemeyiz. Önceki Valimiz Ömer Toraman’dan bugüne sayın valimizin gelişi ile beraber Çinili Cami ile ilgili olan her işin içinde biz de varız. Yetkili olarak yokuz. Malın sahibi belli. Ama her konuda o günden bugüne takip ediyoruz. Geldiğimiz noktada bilim diyor ki, bu ülkenin marka değerleri diyor ki, bunun içine bir cami yaparak camiyi korumaya kalkmayın. Vatandaş da diyor ki biz camide ibadet yapacağız. İçine bir kılıfla cami yapıp, onu da şu haliyle zemin taşımıyorsa, onunla beraber gelecek yükle bu cami daha hızlı ölür diyenlere saygı duymayacak mıyız? Bu cami yıkılır diyenlere sesimiz olmayacak mı? Kulağımızı açmayacak mıyız? Bir iki tane, şehre değer katan eserde kendini öne çıkartmaya çalışanlar mı bu şehri yöneteceğiz? Yoksa bu mümtaz topluluğun sağduyu ile ortak aklı ile mi yöneteceğiz? Belediye Başkanı siparişini vermiştir diyenler öbür dünyada ve bu dünyada kendi vicdanları ile kendilerini yargılarlar. O vazoya sadece eski halini restore etmek ve korumak amacıyla ki oradaki topluluktaki oy çokluğu ile alınmış karardır. Tutanak altına alınmıştır, günü geldiğinde kamuoyuna açıklarız. Bu şehrin sanatçıları, 1970 yılında o vazoyu yapanların evlatları dahi 3 metrelik halinin korunmasını karara aldılar, biz gereğini yaptık. Şahsımın düşüncesi biraz daha büyük yapmaktı. Hala vazoyu mahvettiler, Çinili Cami’yi de mahvedecekler gibi son derece absürt bir anlayışla bu şehrin değerlerine saygısızlık gösterenlerle bir arada olamayız. Bizim sorumluluğumuz var. Sayın rektörümün ve sayın valimin ne kadar çaba gösterdiklerinin şahidi benim. Birlikte korumak için, Anıtlar Kurulu üyeleri dahil olmak üzere bu haliyle bu şehre değer katacak bir yapıyı koruyabilir miyiz diye hepimiz uğraştık. Ama gelinen noktada bunun mümkün olmadığı teknik olarak zemin şartlarından dolayı, orada ki kaymadan kaynaklı bazı deformasyonlarla çok yakın zamanda kaybedeceğimiz Allah göstermesin bir anı yaşayacağız. Bir an önce rahmetlinin eserleri olan çinilerini kurtarıp gelecek nesillere, gelenin dua edeceği bir yapıya dönüştürmek için herkes burada aynı fikirde. Bugüne kadar her değere karşı çıkanların karşısında taklamı atacağız biz. Öyle bir dünyanın insanları değiliz. Darülkurrasından Hisar Kalesine, yoluna kadar gösterdiğimiz çabayı siz değerli hemşehrilerimiz ve sanatçılarımız yakından takip ediyor. Kurumlarımız üzerinde birilerinin varsa hesaplaşması ona müsaade etmememiz lazım. Bu yapıyı korumak başta üniversitemizin göreviydi. Üzerine düşeni fazlası ile yaptığına inanıyorum. Bundan sonrada gelecek nesiller koruyacak” dedi.

YAKUPOĞLU PARKINI YENİDEN ELE ALDIK

Başkan Işık konuşmasında Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Yıllarca Kütahya'ya değer katan alanlardan biri olan Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı’nı ele aldıklarını kaydeden Başkan Işık, "25 yıldır o mahallelerde birçok ailenin yuvasının dağılmasına yol açan, içerisinde uyuşturucu satıcısı dahil birçok olumsuzluğun olduğu yapıları yıktık, Allah nasip ederse bu ay sonu itibariyle bu isme yakışan bir parkı açacağız. Vatandaşımız Yakupoğlu Parkı ne zaman açılacak diye bize soruyordu. Araya yağmur girdi, ekonomik şartlar girdi, müteahhitler değişti gibi gecikmeden ne kadar rahatsız olduklarını duymak bizi hem heyecanlandırdı hem onurlandırdı. Mahallenin ve şehrin insanı Yakupoğlu’nun isminin önünde saygı ile eğiliyor. Biz ona yakışan bir parkı çok yakında yerine getireceğiz. Parkın girişine ressam olarak bir anıtını, Hezar Dinari’ye de neyzen olarak bir anıtını sanatçılarımızla görüştük oraya şehrimize yakışır şekilde değer katacak bir figür olarak ekleyeceğiz. Sanatçılarımıza da emeği geçenlere de buradan teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Işık, Ahmet Yakupoğlu isminin dünyada ne kadar büyük bir isim olduğunu da kaydetti.