Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, AK Parti Milletvekili adaylarını ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay’ı makamında ağırladı.KÜTAHYA (İGFA) - 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Kütahya Milletvekilliği için AK Parti'den seçime girecek adaylar Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Esra Özbek Balcı ve Mustafa Altuğ Atalay, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ile birlikte Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Işık, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimin adaylara, ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

İl Başkanı Önsay ve milletvekili adayları da, misafirperverlikleri için Başkan Işık’a teşekkür etti.