Kütahya’da ambulansın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında biri sağlık personeli olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi.

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Alınan bilgiye göre, Tavşanlı istikametinden Kütahya’ya gelmekte olan ambulans, buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak devrildi. Kazada biri sağlık personeli olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.