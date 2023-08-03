Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyespor bünyesinde güreş, boks, halter, kick boks, oryantiring ve judo branşlarında başarı gösteren sporcuları ödüllendirdi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Meclisi 5. Dönem 7. Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık başkanlığında yapıldı.

Toplantı öncesi, Kütahya Belediyespor bünyesinde ulusal ve uluslararası şampiyonalara katılarak başarı gösteren sporcular Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından ödüllendirildi. Sporcuları tebrik eden ve ödüllerini takdim eden Başkan Işık, antrenörler ve sporcuların ailelerine de özverileri ve fedakârlıkları için teşekkür etti.

İŞTE BAŞARI ELDE EDEN SPORCULAR...

Tekerlekli Sandalye Dans Sporu:

Hüseyin Ayyıldız - Tek Erkekler Serbest Stil Klas 2’de Türkiye 1.si ve Tek Erkekler Dans Sporu Klas 2’de Türkiye 2.si

Kick Boks:

Havva Gülmüşcan - Minik Bayanlar Point Fighting +47kg’da Dünya 2.si olarak gümüş madalya

Ezgi Ayşe Öztürk - Genç Bayanlar Light Contact +70 kg’da Dünya 2.si olarak gümüş madalya

Elif Kaya - Genç Bayanlar Light Contact 70 kg’da, Dünya 3.sü olarak bronz madalya

Ebrar Gülmüşcan - Genç Bayanlar Full Contact 60 kg’da Dünya 3.sü olarak bronz madalya

Nida Kocaman - Büyük Bayan Point Fighting 60 kg’da Türkiye 2.si olarak gümüş madalya

İbrahim Budak - Alt Minik Erkek Point Fighting +36 kg’da Türkiye 3.sü olarak bronz madalya

Oryantiring:

Lütfü Egemen Kayar - U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası’nda Arazi Yarışı’nda Türkiye 3.sü, Sprint Yarışması’nda 1. olarak Türkiye Şampiyonu

Judo:

Zeynep Sude Eriş - Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Mini Lig Türkiye Şampiyonası Finalleri’nde 32 kg’da Türkiye 3.sü

Halter:

Mustafa Anıl Cebeci - Minikler Türkiye Halter Şampiyonası’nda Türkiye 3.sü

Boks:

Emir Cihan Kaya - Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda 80 kg’da Türkiye 2.si