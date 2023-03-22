Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, kütüphanelerin birer kültür hazinesi olduğunu belirterek, "Bize düşen bu hazinelere sahip çıkarak gençlerimize daha çok okuma alışkanlığı kazandırmak. Bu açıdan bu tür bilgi yarışmaları çok önem arz etmektedir. Katılan tüm gençlerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bu sezon Kültür Sanat faaliyetleri adına yine önemli projelerle geçireceğimiz bir yıl olacak” dedi.

2023 yılı sezon isminin “Hisarlı Ahmet Sezonu” olduğunu belirten Belediye Başkan yardımcımız Abdullah Damcı, Ramazan ayı boyunca etkinliklerimiz geçen sene olduğu gibi bu yılda, Germiyan Sokağı’nda her güne özel bir etkinlikle gerçekleştirileceğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından bilgi yarışması finaline kalan beş grup arasında kıyasıya mücadele geçti. Kütahya özelinde ve tarihinde önemli olayların soru olarak yöneltildiği bilgi yarışmasına, farklı okullardan oluşturulan grupların katıldığı yarışmacılar sorulara yanıt vererek birinci olabilmek için çaba sarf ettiler.

Yarışmada, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri; İbrahim Karaman, Mehmet Kurt, Hüseyin Bozkurt’tan oluşan Mavi Şimşekler grubu birinci, Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri; Umut Durak, Ahmet Cemal Gündüz, Semi Emeksiz’ den oluşan Evliya Çelebi’nin Torunları grubu ikinci, Dumlupınar Üniversitesi ve Germiyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri; Musa Dağ, Mehmet Ali Erdem ve Büşra Ayaz’dan oluşan Özgürlük Grubu ise üçüncü oldu.

Yarışma sonrası hediyeleri takdim edilen öğrenciler günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.