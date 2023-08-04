Kütahya Belediyesi'nin organizasyonuyla çocuklar için ücretsiz düzenlenen ve ay sonuna kadar devam edecek olan “Bir Gülüş Bize Yeter” çocuk şenliği büyük bir coşkuyla devam ediyor.KÜTAHYA (İGFA) - Türkiye’ye örnek olan ve her yaş grubundan hemşehrimize hitap eden etkinlikleri hayata geçiren Kütahya Belediyesi'nin organizasyonuyla çocuklar için ücretsiz düzenlenen ve ay sonuna kadar devam edecek olan “Bir Gülüş Bize Yeter” çocuk şenliği büyük bir coşkuyla devam ediyor.

Çocukların sağlığı için düzenli olarak dezenfekte edilen oyun grupları, her gün saat 17.30’da kuruluyor ve eğlence başlıyor. Şişme oyun grupları, balon, yüz boyama, palyaço, geleneksel oyunlar, pamuk şeker, dondurma, patlamış mısır, çeşitli ikramlar ve yarışmalarla sevimli ziyaretçiler doyasıya eğleniyor.

Minik yavruları etkinlik alanında yalnız bırakmayan Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, özel olarak hazırlanan hediyeleri çocuklara takdim etti.

Hediyeler, oyuncaklar ve yarışmalarla keyifli bir akşam geçiren çocuklar ve aileleri, düzenlenen etkinlikler için Kütahya Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.