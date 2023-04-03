Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesi tarafından Kent Park’ta yapılan Çocuk Eğlence Merkezi’nde incelemelerde bulundu.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın göreve geldiğinden bu yana her yaştan hemşehrimiz için yapılan uygulamalar ve yatırımlar artarak devam ediyor.

Kent Park’ta bulunan havuz, İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüzün projesiyle Çocuk Eğlence Merkezi’ne dönüştürülüyor.

Tamamen elden geçirilen havuz binasında incelemelerde bulunan Başkan Prof. Dr. Alim Işık, çocuklarımız için hijyenik ve güvenli bir alan oluşturduklarını söyleyerek en kısa zamanda kalan çalışmaların tamamlanarak Çocuk Eğlence Merkezi’nin hizmete açılacağını belirtti.

Hafta sonları başta olmak üzere çocuklarımız ve ailelerinin en iyi şekilde vakit geçirebilmelerini sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Başkanımız Işık, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.