Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz organizasyonu ile mahallelerde çocuklara yönelik başlatılan eğlence programlarının ilki Siner Mahallesi'nde başladı.KÜTAHYA (İGFA) - Siner Mahallesinde Çocuk Şenliği programı, Siner Mahallesi Sosyo Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Mahallelerde yapılacak çocuk eğlence etkinliklerinin açılış programına katılan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında belediye olarak ciddi çalışmaların yapıldığını söyledi.

Başkan Işık, geleceğin teminatı olarak gördükleri çocuklarımızın daha iyi yetişmesi, geleceğe daha iyi hazırlanması konusunda belediye olarak ciddi çalışmaları göreve geldiğimiz günden bu yana devam ettirdiklerini söyledi.

Bu yıl da özellikle Siner Mahallemiz gibi sonradan mahalle olan 26 mahallede sosyo kültürel etkinlik merkezi olan yerlerde bu tür programları başlatmanın faydalı olacağını düşündüklerini belirten Başkan Işık, "Çünkü, özellikle iki katlı olan bu kültür evlerinin ikinci katının hiç kullanılmadığını gördüm. Göreve geldiğimden beri de isteyen muhtarlarımıza bir kat yaparım dedim. Yeni binalarda Sofu Mahallemiz hariç. ( O bölgede düğün salonu olmadığı mahalle sakinlerimiz çok istedi.) Yeni binaları tek kat yaptık. İyi ki de öyle yaptık. Siner Mahallemiz sakinleri olarak sizlere teşekkür ediyorum. En azından diğer mahallelerimize göre biraz daha fazla kullanılan, ramazanda, asker eğlencesinde, nişan ve düğünlerde kullanılan merkezlerimizden birisi. Bunların hepsi bizim paramız. Eğer kullanmayacaksak niye yaptık, yaptıksa o zaman kullanalım. Arkadaşlarımız böyle bir proje ile zaman zaman buraları etkin hale getirebileceğimizi söylediler. Bizde uygundur dedik. Hayırlı olsun. Sizlere iyi eğlenceler diliyorum. Katılımlarınızdan dolayı anne ve babalara da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Siner Mahallesi Muhtarı Kadir Mandal ise, çocuklar için yapılan bu tür etkinlikler için Başkan Işık’a teşekkür etti.

Çocuklar, programda yer alan Hacivat-Karagöz oyunu, çocuk oyunları, yüz boyama ile patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı ile eğlenceli vakit geçirdiler.