Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şehirde meydana gelebilecek herhangi bir afet durumunda karşılıklı yardım ve iş birliğini içeren protokolü, Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı İbrahim Yiğit ile imzaladı.KÜTAHYA (İGFA) - Geleceğin Kütahya’sını inşa etmek için çalışmalarını sürdüren Kütahya Belediyesi, şehrin geleceği için çok önemli bir adım daha attı. Kütahya Belediyesi ile Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’nin taraf olduğu protokol kapsamında, şehirde meydana gelebilecek herhangi bir afet durumunda nitelikli işgücü ile kaynak kapasitesinin tespit edilerek afet esnasında planlı, etkili ve verimli kullanılması, karşılıklı yardım ve iş birliğine ilişkin işlemlerin yürütülmesi hedefleniyor.

İmzalanan protokole ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Türkiye’de bulunduğu coğrafyanın özellikleri de dikkate alındığında her zaman bu tür afetlerle karşı karşıya kalabiliyor. Böyle bir afete karşılık, afet öncesi gerekli tedbirlerin alınması amacıyla esnaf odalarımızın değerli başkanı, birlik başkanımız ile birlikte ‘Afet Müdahale Planı ve Kütahya Afet Müdahale Planı’ kapsamında olası afetlere hazırlık için Kütahya Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliğimiz Başkanlığıyla, afet anında veya öncesinde hazırlık döneminde odalarımıza kayıtlı hemşehrilerimizle, esnaflarımızla iş birliği içerisinde şehrimizi afete dayanıklı, dirençli bir şekle dönüştürmek için bir protokol hazırladık. Afet İşleri Müdürlüğümüz ve ALOMER adı altında Afet Lojistik Merkezi kurduk. O merkezimiz ile birlikte iş birliklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı İbrahim Yiğit, “Afetler insanların sonradan müdahale edebileceği şeyler. Onun için de belediyemizde yeni kurulan Afet Müdürlüğü ile, inşallah yaşanmasın dediğimiz bir felaket yaşandığında dersimizi daha önceden çalışıp bu sıkıntıları atlatmamız açısından daha kolay olacak” dedi.