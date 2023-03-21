Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası kapsamında depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına 81 ilde "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı" için fidanlar toprakla buluşturuldu.

Şehrimizde de Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü öncülüğünde Çalca Mahallesi’nde sarıçam, karaçam, servi ve sedir olmak üzere toplam 8 bin adet fidanın dikimi yapıldı.

“Bir Fidan Bin Umut” sloganıyla hareket edilen etkinlikte Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve il protokolü, fidanların dikimini gerçekleştirdi ve ilk can suyunu verdi.

Fidan dikim törenine; Vali Vekili Mustafa Güney, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Kırbaç, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, il protokolü ile çok sayıda öğrenci ve vatandaşımız katıldı.