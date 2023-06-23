Kütahya Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü himayesinde, Geleneksel Sanatlar Genç Kuluçka Merkezi Projesi kapsamında Halil İbrahim Yılmaz UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Zanaat ve Halk Sanatları Merkezinde Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile düzenlenen kurslarımızın yıl sonu sergisi Unesco Konağı'nda devam ediyor.KÜTAHYA (İGFA) - Geçmişten günümüze taşınan geleneksel el sanatları ile birlikte günümüz el sanatlarının da yaşatılması ve geliştirilmesi adına çalışmalarını yürüten Kütahya Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü bünyesinde Geleneksel Sanatlar Genç Kuluçka Merkezi Projesi kapsamında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Zanaat ve Halk Sanatları Merkezinde kurslarını sürdürüyor.

Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile düzenlenen, gümüş işlemeciliği, keçe aksesuarları yapımı, geleneksel elde nakış, geleneksel bez bebek yapımı ve çini işlemeciliği kurslarında kursiyerlerin yıl boyunca ürettikleri tüm eserler Germiyan Sokak’ta yer alan UNESCO Konağı'nda sergileniyor.

2022-2023 yılı içerisinde 210 kursiyerin eğitim faaliyetlerinden faydalandığı, UNESCO Konağı'nın yıl boyunca çeşitli workshoplar ve eğitimler ile vatandaşların ziyaretine açık olacağı kaydedildi.