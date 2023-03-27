Kütahya Belediyesi UMER Birimimiz, önleme ve bilinçlendirme çalışmalarına başladı. İlk etkinlik Çamlıca Ortaokulu’nun ardından İnköy Ortaokulu, Saka Ortaokulu’nda gerçekleştirildi.KÜTAHYA (İGFA) - Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığını ve toplumun refahını tehdit eden madde bağımlılığına karşı çocuklarımızı, gençlerimizi koruma ve bilinçlendirme amaçlı ortaokul düzeyindeki çocuklara ‘Madde Bağımlılığı’ üzerine bilgilendirme çalışmaları düzenlemeye başladı.

Kütahya Belediyesi UMER Birimimiz personeli tarafından geçtiğimiz yıl ortaokullarda başlatılan “Madde Bağımlılığı” eğitiminin ilki Çamlıca Ortaokulu olmak üzere İnköy Ortaokulu , Saka Ortaokulu, Akkent İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirildi.

Madde bağımlığının 12’li yaşlara kadar indiği günümüzde, ortaokul düzeyindeki çocuklarımıza oyun eşliğinde madde bağımlılığı eğitimi verildi. Eğitimde, en başta tütün ve tütün mamulleri gibi alışkanlıkların nasıl kazanıldığı ve devamında zararlı madde alışkanlıkları, fiziksel ve psikolojik zararları, akran zorbalığı ve baskısı, madde teklif eden akran ile baş etme yolları ve hayır demenin önemi konu başlıkları ile bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Eğitim, çocukların yoğun katılımı ve soru cevap şeklinde son buldu.

UMER Birimi tarafından mart, nisan ve mayıs aylarında her ay farklı okulda eğitim vererek gençlerimizin zararlı maddelere karşı bilgilendirme çalışmaları Nisan ve Mayıs aylarında da rehber öğretmeni bulunmayan ortaokullarda devam edecek.