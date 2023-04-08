Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, iftar programları kapsamında Fatih ve çevre mahalleler için düzenlenen iftar yemeğinde hemşehrilerimizle bir araya geldi.KÜTAHYA (İGFA) - Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşma ayı olan ramazanda Kütahya Belediyesi tarafından hazırlanan etkinlikler, şehirde manevi bir ortamda yaşanmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık da hemşehrilerini aynı sofrada buluşturmak için kurulan iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya geliyor.

Eşi Fatma Işık ile birlikte Fatih Mahallesindeki iftar programına katılan Başkan Prof. Dr. Alim Işık, yaşanan deprem felaketi ile bu yıl ramazan ayının buruk bir şekilde geçtiğini belirtti. Başkan Işık; “Ülkemizin 11 ilinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle hem ilimizde hem de diğer illerimizde misafir olarak ağırladığımız depremzedelerimiz başta olmak üzere o bölgedeki depremden zarar görmüş vatandaşlarımıza sabırlar diliyoruz. Millet olarak bu yarayı sarma adına gerçekten büyük fedakarlıklarda bulunuyoruz. Devletimiz şükürler olsun o bölgeyi bir an önce imar etmek için çalışıyor. İnşallah önümüzdeki ramazanlarımız çok daha huzurlu ve bu tür afetlerden arınmış olarak geçer. Bu davete icabet eden siz değerli hemşehrilerime katılımlarınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İftar programında Bereket Kart uygulamasından bahseden Başkan Işık, vatandaşların gönül rahatlığı ile belediyeye gelerek bu uygulamadan yararlanabileceklerini ifade ettiği konuşmasında “Belediyemizin giriş katında ve birinci katında Bereket Kart uygulamamız devam ediyor. Evine ramazan malzemesi almak isteyen, yardıma muhtaç hemşehrilerimizin gönül rahatlığı ile gelip bu desteğimizden yararlanma hakkı var. Çekinecek ya da ayıplanacak bir durum yok. Milletimizin emanetini, bu ramazan ayı nedeniyle böyle bir uygulama ile sizlere vermeye çalışıyoruz. Onun dışında da diğer uygulamalarımız devam ediyor. Bir kez daha ibadetlerimiz kabul olsun. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum, hayırlı ramazanlar diliyorum. Yaklaşan bayramımızı da şimdiden canı gönülden kutluyorum” dedi.