Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, çatı imalatlarının başladığı kamyon garajı inşaatında incelemelerde bulundu.KÜTAHYA (İGFA) - Kamyoncu esnafının ve şehrimizin ihtiyacı doğrultusunda Kütahya Belediyemizin yapımına başladığı kamyon garajı inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

Kaba inşaattaki çalışmaların büyük bölümünün tamamlandığı inşaatta bir taraftan da çatı imalatları yapılıyor. İnşaat alanında Fen İşleri Müdürümüz Osman Ortaçlı ile birlikte incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, nakliyeci esnafımıza ve şehrimize yakışır bir tesisi kazandırmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde bin 145 metrekare alan üzerine kurulu olacak olan kamyon garajı, önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

Projenin tamamlanması ile birlikte nakliyeci esnafının yaşadığı sorunların ortadan kalkması planlanırken, yeni kamyon garajı içerisinde kooperatif binası, yazıhane, ortak kullanım alanları ve sosyal donatı alanları yer alacak.