Türkiye Kick Boks Federasyonu Kütahya İl Temsilciliğinin faaliyet programında yer alan Geleneksel İller Arası Fuar Kupası Kick Boks Şampiyonası'na 5 sporcusuyla katılan Mudanya Klas Spor Kulübü, 5'te 4 yaptı.BURSA (İGFA) - 12 ilden, 38 kulüp ve 680 sporcunun katıldığı 23 Hakem nezaretindeki Geleneksel 14. İller Arası Fuar Kupası Kick Boks Şampiyonası Kütahya'da Yeni Kapalı Spor Salonu'nda fuar alanında gerçekleştirildi.

Uluslararası hakem ve antrenör Necati Şimşek'in başkanlığındaki Mudanya Klas Spor Kulübü'nden 5 sporcunun da katıldığı şampiyonada 4 sporcu kategorilerinde derece yaptı.

Minikler point müsabakasında Aras Bozdemir ile gençler kick light kategorisinde Zehra Kandemir altın madalyanın sahibi olurken, yıldızlar point grubundan Eslem Bayrak ve Erdinç Özbağ gümüş madalyaların sahipleri oldu.

Mudanya Klas Spor Kulübü Başkanı Necati Şimşek, müsabakalarda üstün performans sergileyen sporcuları kutlayarak, cesaret ve başarılarından ötürü tebrik ederek, "İki altın, iki gümüş madalya Mudanya'mıza armağan olsun" dedi.